Un si grand soleil du 1er décembre : Yann veut coincer Guilhem (résumé épisode 1028 en avance)

Un si grand soleil du 1er décembre, spoiler résumé de l’épisode 1028 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 1er décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Guilhem est placé en garde à vue. Il reconnait qu’il n’était pas avec Elisabeth le soir de la mort de Sylvie. Il dit avoir paniqué et c’est pour ça qu’il a demandé à Elisabeth de mentir. Il ne peut pas dire où il était exactement, il avait besoin de réfléchir et il est sorti faire un tour. Il jure qu’il ne l’a pas tuée. Yann lui parle des soucis financiers… Johanna demande à s’entretenir avec son client, Yann accepte 5min. Elle reproche à Guilhem de ne pas lui en avoir parlé. Son oncle lui avoue qu’il est au bord de la faillite !







Johanna ne croit pas que Guilhem soit allé faire un tour, elle veut savoir la vérité. Il lui dit qu’il avait rendez-vous avec un usurier… Johanna veut son nom.



Noémie parle à Rémi, elle le remercie de l’avoir incitée à aller à l’anniversaire de Bilal. Elle confie que Ludo lui a fait du mal mais elle veut passer à autre chose. Ils vont voir Lancelot, le cheval des voisins qui semble ne pas bien aller. La fille du voisin arrive, Noémie lui explique qu’il respire mal et qu’il faudrait appeler un véto rapidement. Elle leur demande de partir.

Elisabeth n’est pas dans son assiette, elle a cogité toute la nuit. Elle se sent mal et culpabilise d’avoir menti. Alain s’est renseigné, elle n’ira pas en prison. Pendant ce temps là, Johanna explique à Becker que Guilhem est prêt à collaborer en donnant le nom de l’usurier qu’il allait voir. Johanna envoie balader Yann devant Becker.

Noémie reçoit un appel de Ludo. Il lui a mis de côté le râtelier dont il lui a parlé et propose de lui amener. Elle le remercie et lui dit qu’il vient quand il veut. Pendant ce temps là, la fille du voisin lui parle du cheval. Il refuse d’appeler un véto, il dit qu’il est juste vieux et que s’il doit mourir il mourra.

Bilal lit un article sur Guilhem et en parle à Enric. C’est écrit complètement à charge. Elisabeth les entend et leur reproche de colporter des rumeurs, elle trouve ça lamentable. L’avocat de Marion lui reproche d’avoir parlé à la journaliste. Il l’informe qu’Elisabeth est revenu sur son témoignage et a fait sauter l’alibi de Guilhem. Marion espère qu’il va pourrir en prison.

Clément appelle Alain pour prendre des nouvelles d’Elisabeth. Il se justifie mais Alain comprend très bien, il ne lui en veut pas.

Ludo est chez Noémie, ils parlent du voisin. Elle lui parle du cheval malade, Ludo est révolté. Noémie décide qu’elle va arrêter de se laisser faire ! Ludo lui recommande de faire attention. Akim arrive et les découvre ensemble. Après le départ de Ludo, Akim dit à Noémie qu’il est toujours amoureux d’elle et que ça se voit…

Yann appelle Johanna. Il lui dit qu’il est désolé et s’excuse d’être parti si vite la veille. Johanna lui assure que son oncle n’a pas tué sa femme mais Yann lui répond que tout l’accable. Il espère qu’elle a raison.

