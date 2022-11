Lego Masters du 17 novembre : la finale ce soir sur M6

5 ( 1 )

Lego Masters du 17 novembre 2022 – C'est déjà l'heure de la finale ce soir pour la saison 3 de « Lego Masters », présenté par Eric Antoine.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Lego Masters du 17 novembre 2022, au programme ce soir

C’est déjà la grande soirée finale ! Afin de remporter le titre de meilleur constructeur de briques de France, les quatre binômes encore présents vont devoir défier les lois de la gravité dans une épreuve 100% inédite. Pour la 1re fois dans l’histoire du concours, ils vont devoir construire une œuvre qui va aller sous l’eau et sur l’eau. La pression flottera dans l’air… Qui se fera emporter par la vague du stress ? Qui réussira à nager contre vents et marées vers la finale ? Et, surtout, qui sera sacré meilleur constructeur de la saison 3 au terme d’une dernière épreuve haletante ?

« Lego Masters » est de retour ce soir dès 21h10 sur M6.

