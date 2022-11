Les feux de l’amour du 22 novembre : Sharon rencontre le cancérologue (résumé + vidéo)

3 ( 2 )

Les feux de l’amour du 22 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série quotidienne Les feux de l’amour » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous dévoile le résumé et la vidéo des premières minutes de l’épisode du mardi 22 novembre 2022.







Un épisode inédit à découvrir dès 11h mardi sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Les feux de l’amour du 22 novembre – résumé de l’épisode

Sharon rencontre une cancérologue pour sa tumeur au sein. Faith s’inquiète pour sa mère et fait promettre à Nick d’en savoir plus. Sharon avoue tout à Nick, qui lui conseille de dire la vérité à leurs enfants. Phyllis fait une demande d’emploi à Chance qui l’éconduit. Abby lui conseille de se méfier de Phyllis. Tessa raconte à Mariah sa nouvelle vie en tournée. Summer demande à Mariah de raisonner Kyle à propos de Théo.



Les feux de l’amour du 22 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Les feux de l’amour, c’est tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

