« Noël comme chien et chat » : histoire du téléfilm de Noël ce 21 novembre sur TF1

4.2 ( 10 )

« Noël comme chien et chat » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce lundi 21 novembre 2022 – TF1 diffuse un nouveau téléfilm de Noël inédit cet après-midi. Il s’intitule « Noël comme chien et chat » et est porté par Chad Michael Murray et Jessica Lowndes.







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Noël comme chien et chat » : l’histoire

Hayley, célibataire, décide de passer Noël chez sa sœur Amy et sa belle-famille. Malheureusement, les vacances prennent une mauvaise tournure. La jeune femme est mécontente de voir Paul, le beau-frère d’Amy, dans la maison. Ce dernier est responsable de la fin de sa dernière relation amoureuse. Cependant, elle accepte, à contrecœur, de passer du temps avec le jeune homme. Au fil de la discussion, les sentiments de Hayley commencent à changer. Elle se rend compte qu’elle a peut-être été trop rapide pour le juger…

Noël comme chien et chat, interprètes et personnages

Avec : Chad Michael Murray (Paul Barnett), Jessica Lowndes (Hayley Parker), Vanessa Sears (Amy Parker-Barnett), Steve Byers (Tim Barnett)



Publicité





Noël comme chien et chat, la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note