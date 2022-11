« L’étudiante et monsieur Henri » avec Claude Brasseur et Noémie Schmidt : ce soir sur France 2

5 ( 7 )

« L’étudiante et monsieur Henri » au programme TV du mardi 22 novembre 2022 – France rediffuse « L’étudiante et monsieur Henri » ce mardi soir à la télé. Un film touchant signé Ivan Calbérac et porté par Claude Brasseur, Noémie Schmidt, Guillaume de Tonquedec ou bien encore Frédérique Bel.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 ou sur France.TV depuis tous vos appareils connectés.







Publicité





« L’étudiante et monsieur Henri » : histoire, résumé, synospis

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d’elle pour créer un véritable chaos familial…

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre éponyme d’Ivan Calbérac;



Publicité





– Box-office France : lors de sa sortie en 2015, le film a attiré près de 520.000 spectateurs dans les salles obscures françaises;

« L’étudiante et monsieur Henri » : la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note