Plus belle la vie du 4 novembre : Barbara ment à Abdel, Ariane enquête (résumé épisode 4654 en avance)

Plus belle la vie du 4 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4654 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochains jours dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 4 novembre 2022.







Plus belle la vie du 4 novembre : Ariane décide de suivre Jean-Paul et Patrick

Jean-Paul vient voir Xavier Revel. Il s’appuie sur le fait que le commissariat est en sous effectif et lui demande de lever la surveillance sur Noah… Revel accepte. Patrick se rend à l’hôpital, il demande à Babeth d’administrer un sédatif à Noah pour que l’on croit qu’il est dans le coma.

Ariane, qui a surpris une conversation entre Patrick et Jean-Paul, les trouve louches. Elle décide d’enquêter et demande à Alexandra de l’aider. Ariane les suit quand elle reçoit un appel de son père : il fait une attaque !

Betty ne va pas bien, elle vomit beaucoup et sa mère croit qu’elle a abusé de l’alcool… Plus tard, elle a un accident de trottinette et se blesse, Kilian vient l’aider.

Barbara convoque Léo, Francesco et Thomas pour leur annoncer qu’elle est enceinte. Ils sont surpris mais Léo est ravi de devenir grand-père. Il demande qui est le père, Barbara ne veut rien dire tant qu’elle ne lui a pas dit… Elisa a vu Barbara et a compris qu’elle était enceinte, elle en parle à Abdel. Ce dernier se pose des questions et vient voir Barbara. Elle lui assure qu’il n’est pas le père, c’est Tim et elle a fait des tests pour le vérifier ! Abdel est soulagé mais Barbara lui a menti ! Elle vient voir Gabriel et lui explique qu’elle a couché une quarantaine de fois avec Tim et deux fois avec Abdel. Gabriel lui dit qu’il faut faire un test de paternité pour savoir.

Plus belle la vie du 4 novembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

