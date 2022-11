N’oubliez pas les paroles du 26 octobre : la finale des masters ce soir sur France 2

5 ( 5 )

N’oubliez pas les paroles la finale des masters du 26 octobre 2022 – Ce soir sur France 2, place au grand final des masters 2022 de « N’oubliez pas les paroles ». Après un tour préliminaire et des semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre maestros : Elodie, Renaud, Manon et Hervé. Seul l’un d’entre eux remportera la victoire ce soir !







Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







N’oubliez pas les paroles du 26 octobre 2022 : le programme de votre soirée

Après plus de cinq semaines de compétition, les Masters 2022 de « N’oubliez pas les paroles » livrent leur dénouement en prime time ! Au cours d’une soirée musicale exceptionnelle orchestrée par Nagui, seuls 4 maestros peuvent encore prétendre à la victoire ! Vous assisterez d’abord aux deux manches retours des demi-finales. Puis, sur la formule aller-retour, les deux gagnants se retrouveront pour la finale.

Après plus de trente duels, des victoires époustouflantes, des matchs disputés mais aussi de nombreuses surprises, quel maestro succédera à Toni, grand gagnant l’année passée ?



Au terme d’un véritable marathon musical, le grand gagnant des Masters 2022 remportera un voyage de rêve à Tahiti et le très convoité Trophée du Micro d’Argent. De plus, il pourra remporter 60 000 € supplémentaires qui s’ajouteront aux gains déjà acquis pendant cette édition des Masters.

Qui remportera la compétition ? Les nouveaux candidats du classement parviendront-ils à déstabiliser les anciens ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi 26 novembre à 21h10 sur France 2 pour la finale des Masters 2022 de « N’oubliez pas les paroles » !

