Echappées Belles du 26 novembre : spéciale Méditerranée ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 26 novembre 2022 – C'est un nouvel inédit du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd'hui, une Spéciale Méditerranée, suivi de la rediffusion « Un miracle crétois ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 26 novembre, à 20h55 – inédit « Spéciale Méditerranée »

Avec ses 46 000 km de littoral, la Méditerranée est la plus grande mer semi-fermée au monde. Elle se déploie du détroit de Gibraltar au canal de Suez ; s’étend sur 24 pays et territoires d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Son patrimoine historique et culturel est riche, varié et de renommée internationale.

Ce bassin comporte quelques-unes des terres les plus fertiles, les plus belles et, par conséquent, les plus convoitées de la planète. Foyer de biodiversité, la mer Méditerranée abrite plus de 10 000 espèces, alors que cette mer ne représente que 1 % des eaux de la planète. Les quelque 500 millions d’habitants qui y vivent influencent les équilibres écologiques de la région.

Un équilibre très instable : selon un rapport de WWF publié en 2018, la Méditerranée serait l’une des mers les plus polluées du monde. La concentration de plastique y serait quatre fois plus élevée que dans le continent de plastique du Pacifique Nord.

Sabine Quindou va parcourir presque la totalité de l’arc méditerranéen français. Depuis la Côte Vermeille, en passant par la Provence, jusqu’à la très chic ville de Monaco.

Elle rencontre des Français qui ont décidé de se battre pour sauver cet environnement unique au monde.

Comment les habitants de la Méditerranée font-ils pour préserver la mer et le littoral au quotidien ? Quel avenir pour ce territoire au patrimoine culturel et environnemental riche ?

Reportages : Le littoral méditerranéen français, un environnement unique / La pêche autrement / La guerre au plastique / La renaissance du cap Lardier / Un ambassadeur de la cuisine méditerranéenne.



Echappées Belles du 26 novembre à 22h25 – « Un miracle crétois »

Jérôme Pitorin part à la découverte des merveilles naturelles et culturelles que propose la Crète. Lors de son périple, il tentera de répondre à bien des interrogations. Comment les Crétois réinventent le tourisme et la vie sur l’île afin de la préserver ? Comment les jeunes arrivent à imposer leurs nouvelles idées d’économie circulaire dans une société tournée vers la consommation ? Comment faire face aux enjeux écologiques ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 26 novembre 2022 dès 20h55 sur France 5

