NRJ Music Awards 2022 : le palmarès complet (+ replay 18 novembre)

NRJ Music Awards 2022 tout le palmarès – C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie des NRJ Music Awards 2022, au Palais des Festivals à Cannes. Un évènement retransmis simultanément sur TF1 et NRJ avec exceptionnellement cette année Camille Combal en maître de cérémonie.







Durant la soirée, Bigflo & Oli ont reçu 2 NRJ Music Awards, tout comme Orelsan.







Lujipeka a été sacré Révélation francophone tandis que c’est Orelsan qui a raflé le trophée de l’Artiste masculin.

Renaud et Jenifer ont chacun reçu un NRJ Music Award d’honneur. Et pour terminer la soirée, c’est le titre « Qui on est » de Matt Pokora qui a été sacré Chanson francophone.



NRJ MUSIC AWARDS 2022 le palmarès complet

RÉVÉLATION FRANCOPHONE : LUJIPEKA

RÉVÉLATION INTERNATIONALE : SOFIA CARSON

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE : ANGÈLE

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE : LADY GAGA

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE : ORELSAN

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL : ED SHEERAN

CHANSON INTERNATIONALE : “As It Was“ – HARRY STYLES

GROUPE / DUO FRANCOPHONE : BIGFLO & OLI

GROUPE / DUO INTERNATIONAL : IMAGINE DRAGONS

CLIP FRANCOPHONE : ”Coup de Vieux” – BIGFLO & OLI feat. JULIEN DORÉ

DJ : DAVID GUETTA

SOCIAL HIT : “Tout va bien” – ALONZO feat. NINHO & NAPS

REPRISE / ADAPTATION : “Suavemente” – SOOLKING

TOURNÉE FRANCOPHONE : ORELSAN

CHANSON FRANCOPHONE : « QUI ON EST » M. POKORA

AWARD D’HONNEUR : Renaud et Jenifer

NRJ Music Awards 2022, le replay du 18 novembre

Et si vous avez manqué la cérémonie ce soir sur TF1, cession de rattrapage possible pendant 7 jours en replay sur myTF1.

