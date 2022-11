Cassandre du 19 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 4 )

Cassandre du 19 novembre 2022 – Ce soir sur France 3, votre série « Cassandre » passe déjà en mode rediffusions. Au programme, deux anciens épisodes ce samedi soir.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 19novembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 4 – Épisode 4 « Pain bénit » : Hans, un boulanger, est retrouvé mort, tué d’un coup de couteau au thorax. Son cadavre a été jeté au fond du puits d’un monastère. La victime y livrait régulièrement du pain. Le père Gabriel doit faire bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les moines et les retraitants pour les besoins de l’enquête. Marchand et Maleva s’intéressent à l’entourage de la victime, et notamment à Denise Gagneux. Elle s’occupe seule de ses deux petits-enfants depuis la mort dans un incendie de sa fille et de son gendre, propriétaires de la boulangerie du Lac et employeurs de Hans.

Saison 2, épisode 2 « Le pacte » : Le cadavre de maître Thomas Valin, avocat d’un important laboratoire de biogénétique, est repêché dans la Venise savoyarde. L’affaire, particulièrement sensible, est surmédiatisée. Cassandre s’intéresse à Laura Genefort, la scientifique vedette du laboratoire, qui vient d’être récompensée pour le lancement d’un traitement de la maladie de Harding. Elle interroge également un père de famille, Maxime Vernoux, dont la fille est atteinte de cette affection.



« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

