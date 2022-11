Plus belle la vie : la série sera-t-elle finalement sauvée ? Un collectif se mobilise

5 ( 12 )

C’est ce soir que vous avez pu suivre le tout dernier prime de votre série « Plus belle la vie ». Après 18 années à suivre quotidiennement les aventures des habitants du Mistral, le feuilleton quotidien disparaitra de la grille des programmes de France 3 dès lundi.







Mais reste-t-il encore un espoir que la série soit sauvée et qu’elle renaisse de ses cendres ? La réponse est oui !







En effet, un collectif est actuellement mobilisé afin de tenter de récupérer et continuer à faire vivre « Plus belle la vie ». Selon BFM TV, un collectif composé de 300 personnes « souhaite récupérer les droits d’exploitation de la série pour produire la suite des aventures sous la forme d’une websérie ».

Le collectif est encore au stade du projet et fait participer des comédiens de « Plus belle la vie ». L’idée serait de faire renaître la série de ses cendres via une plateforme gratuite ou payante. Du côté de la production, Newen, on ne dit pas non mais on attend un projet concret. Une réunion à ce sujet devait avoir lieu jeudi.



Affaire à suivre pour les fans du feuilleton quotidien, qui vont ressentir un grand vide dès lundi !

