Plus belle la vie du 8 novembre : Kevin a un souvenir capital (résumé épisode 4656 en avance)

Plus belle la vie du 8 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4656 en avance – Kevin va finalement avoir un souvenir déterminant pour la suite dans les prochains jours dans votre feuilleton « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 8 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 8 novembre : Ariane amoureuse, Kevin se souvient

Ariane a retrouvé Mathieu, elle pleure dans ses bras. Il croit en son innocence et essaie de la réconforter alors qu’elle s’en veut d’avoir dit des trucs horribles à son père avant sa mort… Mathieu lui promet qu’ils vont retrouver le coupable. Mathieu emmène le petit dej au lit à Ariane, qui s’excuse de ne pas l’avoir rappelé. Ariane fait une déclaration à Mathieu : elle est bien avec lui, elle l’aime !

Estelle soutient Barbara, qui essaie de joindre Tim. Il ne répond pas à ses appels, Barbara décide de lui envoyer un sms pour lui annoncer sa grossesse. Il répond beaucoup plus tard : il la félicite mais lui dit de ne pas compter sur lui pour être le père de son bébé ! Thomas et Estelle sont choqués par son message mais Barbara se dit soulagée, elle préfère élever son bébé sans lui.

De son côté, Elisa s’inquiète et questionne Abdel sur Barbara… Il se sent détaché de cette grossesse et lui assure qu’il n’est pas le père du bébé. Léo vient voir Abdel, il lui explique que Tim n’assumera pas son rôle. Il veut mettre le bébé à l’abris et lui demande des conseils en placements financiers. Abdel lui explique que ce n’est pas son job mais il va l’aider.

Nisma montre à Abdel et Elisa une photo d’elle avec Barbara enceinte. Elle ne comprend pas la réaction d’Abdel, elle pense qu’il n’en a rien à faire. Abdel s’énerve, il en a marre que tout le monde parle de sa grossesse.

Jean-Paul voit encore Samia, qui lui dit de faire attention à Lucie et Aurore. Lucie dit à son père qu’elle en a marre qu’il soit tout le temps énervé, elle a hâte que Léa revienne.

Kevin réfléchit en pleine nuit en parlant à la vision de son père. Il repense à un appel de Léa au sujet d’un homme qu’il avait arrêté devant la mairie… Jérôme lui dit qu’il tient une piste.

Plus belle la vie du 8 novembre, extrait vidéo

