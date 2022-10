Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 18 novembre 2022

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 18 novembre 2022 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de avoir ce qui vous attend pour le grand final, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la dernière semaine du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que pour la toute dernière semaine de l’histoire de « Plus belle la vie », Jean-Paul et Patrick réussissent à sauver Léa et le responsable de leur cauchemar est arrêté. Plusieurs mistraliens ont aidé la police pour son arrestation !

Abdel n’est pas le père du futur bébé de Barbara, Karim est déçu de ne pas devenir grand-père. Les mistraliens ouvrent les paris sur le sexe du bébé et donnent leur avis sur le prénom.

Quant à Kilian et Betty, ils se retrouvent ! Betty devient serveuse au bar et s’installe avec Kilian dans l’appartement de Roland.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 14 au 18 novembre 2022

Lundi 14 novembre 2022, épisode 4660 : Comment, alors qu’elle est avec Babeth au Centre de Traitement contre la Tuberculose, Léa enquête à distance sur des malversations de la mairie et se retrouve à se faire enlever par Marcus.

Mardi 15 novembre 2022, épisode 4661 : Boher et Patrick identifient le responsable de leur cauchemar et réussissent à le coincer et à sauver Léa grâce à l’aide de nombreux Mistraliens.

Mercredi 16 novembre 2022, épisode 4662 : Le responsable du cauchemar qu’ont traversé les Boher, Nebout, Belesta et Ariane, est arrêté. Karim a le blues de ne pas être grand-père. Quant à Kilian et Betty, ils se rapprochent encore un peu plus.

Jeudi 17 novembre 2022, épisode 4663 : Les familles Nebout, Boher et Belesta retrouvent leurs marques. Betty assure comme serveuse au bar sous le regard enamouré de Kilian. Au Mistral, les paris sont engagés pour connaitre le sexe du futur bébé de Barbara.

Vendredi 18 novembre 2022, épisode 4664 : Tandis qu’Ariane tire un trait sur son passé et assume un avenir avec Mathieu, Betty emménage avec Kilian au-dessus du bar. Quant à Barbara, elle doit faire face à l’avis de tous pour le choix du prénom de son futur bébé. Les mistraliens ayant aidé la police sont félicités et tous souhaitent une longue vie au Mistral.

Vendredi 18 novembre 2022, épisode 4665 : Les habitants du quartier du Mistral répondent à un test leur prédisant leur futur. Chacun s’interroge à sa façon sur ses chances de continuer une vie sereine et palpitante. Mais l’avenir leur donnera-t-il cette chance ?



