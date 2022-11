Plus belle la vie spoiler : un couple à nouveau réuni (vidéo PBLV épisode n°4662)

5 ( 3 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Kilian va-t-il enfin trouvé la paix intérieure et le bonheur dans votre série quotidienne Plus belle la vie ? Dans l’épisode de mercredi prochain, Betty et Kilian sont officiellement à nouveau ensemble.







Lola est septique et s’en prend injustement à Betty…

Plus belle la vie spoiler Betty et Kilian à nouveau ensemble

Mais Betty explique à Lola que Kilian et elle ont changé. Ils ont mûris, Kilian a fait comprendre à Betty qu’elle était une fille bien. Ils s’aiment et se sont remis ensemble ! Betty a bien évidemment fait enlever la mesure d’éloignement de Kilian.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4662 du 16 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

