Plus belle la vie spoiler : les Nebout enfin réunis (vidéo PBLV épisode n°4663)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Tout est bien qui finit bien pour la famille Nebout la semaine prochaine dans votre feuilleton Plus belle la vie. Dans l’épisode de jeudi prochain, les Nebout sont enfin réunis, ils retrouvent Léa pour leur plus grand bonheur.







Babeth et Patrick se retrouvent, entourés de leur famille.

Plus belle la vie spoiler Léa retrouve sa famille

Yolande a une jolie penser pour Jocelyn alors que le coeur est à la fête pour les Nebout. Emilie sert sa soeur, Léa, dans ses bras. Ils sont plus heureux que jamais et le cauchemar est maintenant derrière eux.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4663 du 17 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

