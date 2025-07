Plus belle la vie spoiler : Samuel se dénonce, Hector fait une annonce choc ! (3 juillet 2025)

Publicité





Samuel a failli commettre l’irréparable dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode de demain, le jeudi 3 juillet 2025, Samuel va décider de tout faire pour s’en sortir.











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les adieux à Samuel, Morgane fait un choix, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Samuel accepte d’aller dans un groupe de paroles, il raconte tout ce qu’il a vécu et avoue son addiction aux opioïdes. A Jennifer, Samuel promet de s’en sortir. Il se rend ensuite au commissariat et s’excuse auprès de Morgane et Idriss. Il décide alors d’aller parler à Patrick dans son bureau : il se dénonce pour le vol des médicaments !

Pendant ce temps là, Blanche découvre qu’Hector se rend régulièrement à la piscine pour un programme spécial. Quand elle l’interroge, il lui explique que c’est un programme de thérapie aquatique, en phase expérimentale. Il sert de cobaye car pour lui c’est trop tard. Hector fait alors une annonce choc à Blanche : il n’a pas changé d’avis et a déjà programmé la date de sa mort ! Blanche est bouleversée.



