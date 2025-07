Plus Belle La Vie du 2 juillet 2025 : Samuel en plein désespoir et prêt au pire (résumé + extrait vidéo épisode 367 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 367 de PBLV – Samuel est en plein désespoir cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Gabriel le laisse seul, il disparait et s’apprête à commettre l’irréparable !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 juillet 2025 – résumé de l’épisode 367

Samuel est au plus mal, en pleine crise de manque. Gabriel reste à ses côtés, lui répétant que tout ira bien. Samuel, en détresse, affirme qu’il n’y arrivera pas et qu’il va mourir. Gabriel tente de le rassurer : il lui dit qu’il est courageux et qu’il va s’en sortir. Samuel s’inquiète de ne pas avoir de réponse de Jennifer, persuadé qu’elle ne l’aime plus. Pour l’aider à dormir, Gabriel lui donne un somnifère avant de devoir partir, laissant Samuel seul… Mais ce dernier recrache le médicament…

Pendant ce temps, Jennifer est avec Barbara. Elle culpabilise en lisant les messages de Samuel, mais Barbara l’encourage à ne pas répondre et à laisser Gabriel s’occuper de lui. Plus tard, Gabriel vient demander à Jennifer si elle a des nouvelles de Samuel. Elle répond qu’elle n’a pas consulté ses messages, comme il le lui avait demandé. Gabriel revient à l’appartement : Samuel n’y est plus ! Il comprend qu’il a recraché le somnifère. Jennifer lui reproche de l’avoir laissé seul. Ils découvrent ensuite plusieurs appels en absence et un SMS. Jennifer essaie de le rappeler, mais tombe sur sa messagerie. Elle insiste pour que Gabriel vérifie si son arme est toujours à la maison.



Samuel, de son côté, est seul en voiture. Il envoie des messages désespérés à Jennifer, lui affirmant que s’il la perd, il préfère mourir. L’arme est posée à côté de lui, il la prend en main…

Au commissariat, Jennifer et Gabriel sont avec Idriss et Morgane, à la recherche de Samuel. Ils constatent que son arme a disparu. Morgane découvre qu’il a pris une voiture de service et parvient à le géolocaliser. Idriss et Gabriel se précipitent sur place. Ils le retrouvent au volant, l’arme dirigée vers son ventre. Idriss et Gabriel tentent de le convaincre de ne pas commettre l’irréparable. Idriss lui rappelle que Jennifer l’attend, mais Samuel se sent indigne d’elle. Gabriel le supplie de ne pas laisser son beau-père gagner. Finalement, Samuel se ravise et tend son arme à Idriss avant de s’effondrer dans les bras de Gabriel.

De son côté, Babeth retrouve Patrick et Léa pour le petit-déjeuner. Léa remarque qu’ils semblent en pleine forme. Patrick propose un week-end en amoureux. Léa se dit rassurée : leur couple paraît plus solide que jamais, comme s’ils venaient de se rencontrer. Au Mistral, Mathieu retrouve Babeth, qui ignore ses messages depuis leur baiser. Elle lui explique que tout va bien avec Patrick et qu’il vaut mieux oublier ce qui s’est passé. Elle lui rend sa lettre, mettant un terme à cette histoire.

À la résidence, Ophélie rejoint Aya, qui déballe un colis de casseroles en cuivre acheté sur un site de revente. Mais c’est une arnaque : ce sont des mini-casseroles ! Aya essaie de joindre le vendeur, mais le numéro n’est plus attribué. Elle réalise qu’elle vient de perdre un tiers de son salaire. Ophélie promet d’en parler à son frère. Plus tard, Ophélie retrouve Ulysse, qui cherche désespérément un dossier. Depuis le départ d’Apolline, il est dépassé… C’est finalement Ophélie qui retrouve le document. Ophélie retrouve ensuite Aya et lui transmet quelques conseils de son frère. Apolline, qui surprend la conversation, tente de s’interposer pour aider Aya, mais Ophélie la remballe sèchement.

Au Pavillon des Fleurs, Idriss retrouve Luna pour une conciliation avec le voisin qui a porté plainte. Il se montre agressif, évoquant des nuisances nocturnes, alors que Luna affirme que l’établissement ferme à 20h. Luna fait l’erreur de tutoyer Idriss, ce qui alimente la suspicion du voisin, qui les accuse de connivence avant de partir, furieux.

