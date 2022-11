Plus belle la vie spoiler : Patrick fait avouer Sylvia (vidéo PBLV épisode n°4658)

4.7 ( 3 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Patrick va employer la manière forte dans quelques jours dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, la semaine prochaine, Patrick décide d’aller mettre un coup de pression à Sylvia pour qu’elle parle…







Publicité





Dans l’épisode de jeudi prochain, Sylvia accepte enfin de passer aux aveux !

A lire aussi : Plus belle la vie spoiler : Barbara prend une décision pour son bébé (vidéo PBLV épisode n°4658)







Publicité





Plus belle la vie spoiler Patrick fait peur à Sylvia

Patrick attend Sylvia dans sa chambre d’hôtel. Elle lui demande de partir mais Patrick est tenace. Il ferme la porte et lui demande pourquoi elle a raconté tout ça… Sylvia a la trouille et menace d’appeler la police. Patrick insiste et Sylvia accepte de tout lui dire…



Publicité





Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4658 du 10 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI :

Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 18 novembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note