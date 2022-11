Rugby Top 14 : suivez Toulon / Montpellier en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Rugby Top 14 – Toulon / Montpellier en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Vivez la 10ème journée du Top 14 ce soir, le RCT reçoit Montpellier au Stade Mayol.







Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 21h05.







Notez qu’avant cette 10ème journée, Toulon est 4ème et Montpellier 11ème. Avec 4 victoires en 4 matchs, Mayol est redevenu imprenable ! Le champion en titre peut-il être le premier à faire chuter Toulon chez lui ?

Toulon / Montpellier la composition des équipes

Le XV de départ de Toulon : 15. Salles ; 14. Luc, 13. Sinzelle, 12. Smaïli, 11. Dréan ; 10. West, 9. Paillaugue ; 7. Bastareaud , 8. Parisse (cap.), 6. Du Preez; 5. Timani, 4. Rebbadj ; 3. Brookes, 2. Baubigny, 1. Devaux.



Remplaçants : 16. Étrillard, 17. Gigashvili, 18. Warion, 19. Tanguy, 20. Lakafia, 21. Serin, 22. Rabut, 23. Setiano.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Rattez, 13. Lucas, 12. Darmon, 11.Lam ; 10.Carbonel, 9.Eymeri ; 7.Bécognée, 8.Mercer, 6. Nouchi ; 5.Chalureau, 4.Camara (cap.) ; 3. Lamositele, 2.Paenga-Amossa, 1.Forletta

Remplaçants : 16. Langdon, 17. Chauvac, 18.Duguid, 19.Doumenc, 20. Foursans, 21. Tisseron, 22.Dakuwaqa, 23.Thomas.

Toulon / Montpellier en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Toulon / Montpellier, 10ème journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h05 sur Canal+.

