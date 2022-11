Rolex Paris Masters : victoire de Rune qui bat Djokovic !

5 ( 1 )

Tennis Rolex Paris Masters la finale – Incroyable performance du danois Holger Rune, qui a seulement 19 ans bien de battre Novak Djokovic en finale du Rolex Paris Masters. Ce jeune joueur a réalisé le meilleur match de sa carrière pour décrocher son tout premier titre en masters 1000.







Publicité





Après que Novak Djokovic, tenant du titre, ait remporté le premier set 6/3, on pouvait croire que le serbe filait tout droit vers un 7ème sacre à Paris.







Publicité





Mais non, le jeune danois n’a rien lâché et a remporté le second set 6/3 avant un troisième set très serré et magnifique. Holger Rune et Novak Djokovic nous ont offert un dernier jeu d’anthologie, Rune ayant sauvé de nombreuses balles de débreak pour pouvoir s’offrir deux balles de match et remporté le set 7/5.

C’est le 8ème titre de Holger Rune, le quatrième de la saison.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note