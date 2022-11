Star Academy : Anisha défavorisée ? Du favoritisme ? Les fans réagissent

5 ( 3 )

La Star Academy 2022 se terminera dans un peu plus d’une semaine et on peut dire que cette saison a fait un carton. Les émissions quotidiennes réalisent de très bonnes audiences et nombreux sont les fans à s’être abonnés à myTF1 Max afin de suivre le live.







Mais alors que la demi-finale de la Star Academy aura lieu demain et que seul Louis est assuré d’aller en finale, les fans du programme crient à l’injustice cette semaine.







Pour beaucoup, Anisha serait défavorisée depuis quelques temps et ils notent du favoritisme envers certains élèves, d’avantage mis en avant.

Il faut dire qu’Anisha est discrète et réservée et que les professeurs n’ont pas aimé son évaluation cette semaine. On ne la voit pas beaucoup sur les quotidiennes mais la jeune femme, qui avait impressionné sur le prime de lancement avec sa reprise de « Je suis malade », est populaire auprès du public et en tête de la plupart des sondages pour la demi-finale demain.



Star Academy, le sondage de la demi-finale

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

