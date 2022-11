La mort de Twitter ce vendredi ?

4.5 ( 8 )

Et si Twitter venait à mourir ce vendredi 18 novembre 2022 ? C’est la folle rumeur qui circule et le hashtag #riptwitter est top Tweet aujourd’hui. Alors si vous vous demandez pourquoi, on vous explique tout !







Tout vient du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Il a commencé par virer plus de la moitié des employés de Twitter, passant ainsi de 7.500 collaborateurs à seulement 2.900.







Mais maintenant, c’est l’ultimatum d’Elon Musk a ses employés qui a encore réduit ses effectifs. A tel point que beaucoup s’inquiètent de l’avenir de Twitter !

« Acceptez de travailler de manière extrêmement hardcore pour créer Twitter 2.0, ou partez » c’est l’ultimatum du patron à ses employés, qui devaient répondre avant hier soir. Et une grande majorité des employés de Twitter aurait refusé d’y répondre et de travailler dans ces conditions.



On ne sait pas exactement combien d’employés sont restés mais on parle d’équipes décimées et il ne serait donc pas impossible que Twitter soit contraint à la fermeture. De son côté, Elon Musk préfère en rire et fait des blagues sur le sujet. A suivre donc !

