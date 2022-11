Star Academy du 19 novembre : la demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ?

4.5 ( 13 )

Star Academy du 19 novembre, la demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le sixième prime en direct de la Star Academy 2022. Il s’agit de la demi-finale et à la fin de la soirée, ils ne seront plus que quatre élèves à rentrer en château et à se qualifier pour la grande finale !







Star Academy du 19 novembre, le programme du prime 5 hommage à Grégory Lemarchal

Ce soir, c’est le prime de la demi-finale de la Star Academy. Et il met à l’honneur les comédies musicales ! Les élèves auront l’honneur de chanter avec Clara Luciani, Vianney, Patrick Bruel, Claudio Capeo, Camelia Jordana, et Marc Lavoine.

Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana sont nommés cette semaine. Seuls trois d’entre eux retourneront au château avec Louis, déjà qualifié pour la finale. Les deux autres seront éliminés ! Qui va se qualifier pour la grande finale ?



A LIRE AUSSI : Star Academy : la liste des duos et chansons du prime de la demi-finale

VIDÉO Star Academy du 19 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Star Academy sondage des nominations de la demi-finale

Qui doit aller en finale ? Anisha Chris Enola Léa Tiana Vote

