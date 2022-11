Star Academy : le programme des dernières évaluations avant la finale

4.7 ( 12 )

Star Academy, évaluations semaine 6 – Sixième et toute dernière semaine au château pour les quatre élèves finalistes de la Star Academy 2022. Après le prime d’hier soir à l’issue duquel Chris et Tiana ont été éliminés, les finalistes pensaient être débarrassés des évaluations mais ce n’est pas le cas !







Publicité





Des ultimes évaluations qui auront lieu mardi matin et qui offriront un gros privilège à celui qui en sortira premier.







Publicité





Star Academy, le meilleur élève chantera une chanson exclusive durant la finale

Michael Goldman est venu annoncer le programme aux élèves après le débrief de ce dimanche. Et on peut dire qu’ils étaient ravis et sous le choc quand il leur a dit que pour chaque finaliste, un artiste a écrit une chanson !

Durant les dernières évaluations de mardi, chaque finaliste chantera la chanson écrite pour lui. Et en deuxième partie, ils devront réaliser une impro d’une minute non chantée sur le thème « surprenez-nous ». Celui ou celle qui réussira le mieux son évaluation pourra chanter sa chanson sur le prime de la finale !



Publicité





Chaque académicien va découvrir cet après-midi la chanson avec l’artiste qui l’a écrit :

– Anisha découvre que c’est Camelia Jordana qui lui a écrit une chanson en collaboration avec Vitaa

– Enola retrouve Hoshi et Gia Martinelli, qui lui ont écrit sa chanson

(article mis à jour en temps réel)

A LIRE AUSSI : Star Academy : Anisha, Enola, Léa et Louis finalistes, qui doit gagner ? (SONDAGE)

Star Academy, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note