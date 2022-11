Star Academy : Anisha, Enola, Léa et Louis finalistes, qui doit gagner ? (SONDAGE)

4 ( 5 )

Star Academy 2022 les finalistes, sondage – C’est hier soir que se déroulait la demi-finale de la Star Academy promo 2022. Après les éliminations de Chris et Tiana, on connait les noms des quatre finalistes de la saison !







Anisha, Enola, Léa et Louis sont donc les finalistes de la Star Academy 2022.







Samedi prochain, à l’issue de la grande finale, l’un d’eux sera sacré gagnant par les votes des téléspectateurs. Il remportera son album et un contrat d’une valeur de 100.000 euros !

Qui de Anisha, Enola, Léa et Louis doit être sacré gagnant ? A vous de décider et de voter ! Et donnez-nous votre avis en votant à notre sondage.



Star Academy, le sondage de la finale

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la quotidienne et le samedi 26 novembre à 22h sur TF1 pour suivre la finale en direct. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

