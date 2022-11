Plus belle la vie du 3 novembre : Jean-Paul dit la vérité à Kevin, Barbara panique (résumé épisode 4653 en avance)

5 ( 6 )

Plus belle la vie du 3 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4653 en avance – Que va-t-il se passer cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir de le découvrir, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 3 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 3 novembre : Kevin découvre la vérité

Patrick se rend à l’hôpital pour interroger l’homme sur lequel Kevin a tiré. Il croise Babeth et lui demande de lui faire confiance sans explication car ça les sauvera… L’homme, Noah, confirme qu’il a été payé pour piéger Kevin. Il n’était pas armé, c’est un autre, qu’il ne connait pas, qui a tiré ! Jean-Paul et Patrick décident d’aller dire la vérité à Kevin pour le rassurer. Mais ils lui demandent de garder le silence et lui montrent la vidéo de Léa. Ils vont ensuite à la recherche de Pascal Marchadour, qui a payé Noah pour piéger Kevin. Il nie tout en bloc mais passe un appel juste après leur départ… Sur la route du retour, Jean-Paul et Patrick sont suivis et pris pour cibles. On leur tire dessus mais ils réussissent à s’en sortir !

De son côté, Ariane décide d’enquêter pour innocenter Patrick. Elle interroge Thomas au sujet de Sylvia… Ariane suit Sylvia jusqu’au garage Marchadour. Elle prend des photos de Sylvia en pleine discussion… Mais au commissariat quand elle en parle à Jean-Paul, il l’envoie balader et lui demande de ne pas s’en occuper.

Jean-Paul reçoit de nouvelles consignes du ravisseur de Léa : il doit tuer Noah !

Estelle vient à l’hôpital soutenir Barbara, totalement sous le choc. En une nuit, son ventre a dévoilé sa grossesse ! Elle a maintenant le ventre d’une femme enceinte de six mois et réalise que c’est bien réel. Mais elle est perdue. Estelle lui assure qu’elle sera toujours à ses côtés.

