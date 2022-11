Star Academy : la liste des duos et chansons du 5ème prime

4.6 ( 10 )

Star Academy, liste des duos et chansons du 5ème prime du samedi 12 novembre – A deux jours du prochain prime en direct de la Star Academy, on vous propose de découvrir la liste des titres et duos de ce cinquième prime.







Anisha, Julien, Stan et Tiana sont nominés cette semaine et deux d’entre eux seront éliminés samedi soir. Mais nouveauté cette semaine, les nominés ont eux aussi des duos avec les artistes invités sur ce prime !







Star Academy, la liste des chansons du prime du 12 novembre

Les duos avec les artistes invités

– Matt Pokora chantera « Tombé » en duo avec Chris

– Amel Bent chantera « Où je vais » avec Enola et Léa

– Zazie chantera « Je suis un homme » avec Louis

– Kendji Girac chantera un medley avec Enola, Chris, Louis et Léa

– Feu! Chatterton chantera avec Stan

– Dadju chantera « Reine » avec Tiana

– Patrick Fiori chantera « J’y vais » avec Anisha

– Tayc chantera « Le temps » avec Julien

Les reprises des élèves

– Enola reprendra « A corps perdu » de Grégory Lemarchal

– Léa fera un tableau de chant et danse sur « Hot Stuff » de Donna Summer

– Louis chantera « It’s all coming back to me now » de Céline Dion

– Enola et Léa chanteront « Girls just wanna have fun », Louis et Chris « Wake me up before you go go », Enola Chris Louis et Léa « I’ll be there for you »

– Collégiale sur « Ecris l’histoire de Grégory Lemarchal

– Battle des nominés sur « L’envie » de Johnny Hallyday



Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

