Plus belle la vie du 14 novembre : la vérité sur la mort de Samia, Léa se fait tirer dessus (résumé épisode 4660 en avance)

4.2 ( 5 )

Plus belle la vie du 14 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4660 en avance – Que va-t-il se passer au Mistral dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 14 novembre 2022.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 14 novembre : la vérité sur la mort de Samia

Pendant sa convalescence, Léa s’occupait des comptes de la mairie sur son ordinateur… Elle a découvert des anomalies et a appelé Lougane pour l’alerter : l’association « Les amoureux de la calanque » a eu une subvention de 200.000 euros ! Un dossier géré par Barrault et Léa a vu Marcus venir le voir le jour de la subvention…

Une femme de ménage est venu en aide à Léa en acceptant de fouiller le bureau de Barrault. Elle a trouvé un document caché sous son bureau et a envoyé la photo à Léa. Elle a également trouvé une demande de visa pour l’Algérie au nom de Marcus.

Et c’est justement Marcus qui a enlevé Léa au centre en se faisant passer pour un médecin !

Barrault avoue à Léa que c’est lui qui a fait tuer Samia car elle se mêlait de leurs affaires. Elle était poursuivie par Marcus quand sa voiture est sortie de route et est tombée dans la ravin.

Léa supplie Barrault de lui laisser la vie sauve. Mais il lui dit que c’est sa faute si sa fille va se retrouver orpheline. Marcus tire sur Léa, qui s’effondre !

A LIRE AUSSI :

Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul libère et sauve Léa (vidéo PBLV épisode n°4661)



Publicité





Plus belle la vie du 14 novembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : un clap de fin pas définitif ? La productrice redonne espoir aux fans !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note