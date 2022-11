Star Academy : qui est le gagnant ? (résumé + replay finale du 26 novembre 2022)

4.3 ( 6 )

Star Academy, résumé du prime de la finale du samedi 26 novembre 2022 – C’est parti pour la grande finale en direct de la Star Academy 2022. Tous les élèves de la promo 2022 arrivent et chantent l’hymne de la promo 2022 pour lancer cette finale ! Nikos Aliagas accueille ensuite le parrain, Robbie Williams.







Anisha, Enola, Léa et Louis chantent tous les quatre « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston.

Nikos donne le déroulé de la soirée : en première partie, chaque finaliste va chanter en duo avec un artiste. Et à l’issue de leurs performances, les deux premiers des votes du public iront en deuxième partie ! Les deux derniers finalistes s’affronteront et l’un d’eux sera le grand gagnant.







Magnéto sur Léa, qui chante ensuite avec Lara Fabian sur « Je t’aime ». Léa avoue qu’elle ne réalise pas du tout, elle plane.



Magnéto sur Louis, qui chante « Casting » avec Christophe Maé. Louis est très content et se dit honoré de chanter avec Christophe. Il avait peur de l’émotion de cette chanson. Christophe Maé le félicite et confie l’avoir repéré dès le premier prime !

Magnéto sur Enola, qui chante « Cassé » avec Nolwenn Leroy. Nolwenn a trouvé Enola magnifique, elle pense que c’est une grande interprète et salue son travail. Et elle avoue avoir eu un énorme coup de coeur pour Louis.

Magnéto sur Anisha, qui chante « Roule » avec Soprano. Soprano salue le fait qu’Anisha ait « une âme » et il était content de chanter avec elle.

Michel Polnareff chante avec les 4 finalistes « Lettre à France ». Et avant les résultats des votes, Robbie William vient chanter son dernier titre sur la scène de la Star Academy.

23h24 : l’huissier de justice arrive avec les résultats des votes. Enola et Anisha sont les deux qualifiés pour la suite de la soirée ! L’une d’elles gagnera ce soir.

Magnéto sur Enola. Elle chante ensuite « Moi si j’étais un homme » de Diane Tell.

On enchaine avec Anisha, qui chante « Supreme » avec Robbie Williams. Il l’a trouvée incroyable et l’a compare à une lionne sur scène. Nikos affirme que les votes sont très serrés entre Anisha et Enola.

Enola chante à son tour avec Robbie Williams sur « Angel ». Après la prestation, Yanis félicite Enola et affirme être l’un de ses fans.

Magnéto sur Anisha, qui chante ensuite « Hallelujah » de Leonard Cohen.

Anisha et Enola chantent en duo « The Winner Takes It All » de Abba.

Star Academy 2022, et la gagnante est…

00h27 : L’huissier de justice revient avec l’enveloppe des résultats. Nikos annonce le nom de la gagnante : Anisha. Elle a récolté 57% des votes contre 43% pour Enola.

Rendez-vous samedi prochain pour le prime des meilleurs moments de la saison de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

