N’oubliez pas les paroles masters : qui a remporté la finale des masters ? (26 novembre)

N’oubliez pas les paroles masters du 26 novembre, les masters – C’est ce samedi soir que se sont achevés les masters 2022 de « N’oubliez pas les paroles ». C’est finalement Renaud qui est le grand gagnant de ces masters 2022 à l’issue de cette soirée !







Il a remporté la finale face Hervé, avec 375 points contre 325 pour Hervé.







N’oubliez pas les paroles masters du 26 novembre, victoire de Renaud

Dans un premier temps, les quatre derniers maestros de ces masters se sont affrontés sur deux demi-finales. Renaud a battu Elodie, 329 à 160; et Hervé a battu Manon 598 à 351.

Renaud et Hervé se sont donc affrontés en finale. Hervé a gagné le match aller 252 à 122. Et Renaud a gagné le match retour 253 à 73. Au meilleur des deux manches, c’est donc une victoire de Renaud, le grand gagnant de ces masters 2022 de « N’oubliez pas les paroles ». Il remporte un voyage de rêve à Tahiti et le très convoité Trophée du Micro d’Argent. Et il repart avec 76.000 euros de gains.



N’oubliez pas les paroles du 26 novembre 2022, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

