Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 10 novembre

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 10 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mercredi au château.







Au réveil Enola est stressée par l’annonce des nominations. Les élèves commencent leur journée par chant alors qu’ils ont l’habitude que ce soit par sport. Enola explique aux autres que la veille, Léa et Tiana ont dit à Enola qu’à la première impression ils l’ont trouvée « teubé ».

Léa est absente du cours de chant, elle dort encore… Léa arrive en retard une demie heure plus tard. Adeline les fait travailler sur Mylène Farmer. Tiana et Anisha ne connaissaient pas Mylène, c’est une découverte !







Matt Pokora arrive au château pour une masterclass, les élèves sont ravis de le rencontrer. Matt répond à leur question et leur partage son expérience. Stan est hyper intéressé, c’est son exemple et exactement ce qu’il aimerait devenir.



L’après-midi, coach Joe arrive pour le cours de sport. Julien ne vient pas en cours, il est malade et a de la fièvre. Léa se plaint et affirme qu’elle ne savait pas qu’il y avait sport alors qu’elle vient de manger. Le prof ne se laisse pas attendrir.

Michael Goldman arrive pour l’annonce des nommés. Cette semaine, il s’agit de : Julien, Stan, Tiana et Anisha. Le directeur annonce aux nommés que cette fois, ils pourront défendre leur place sur des duos avec des artistes ! Stan va chanter avec le groupe Feu! Chatterton, Tiana avec Dadju, Anisha avec Patrick Fiori et Julien avec Tayc.

Les élèves vont voir le tableau des évaluations, Anisha a peur d’être éliminée samedi soir. Et Léa ne se voit pas continuer sans Tiana, elle veut absolument qu’elle reste.

Place au cours d’expression scénique avec Laure. Julien explique qu’il ne serait pas déçu de partir alors que Tiana et Anisha craignent l’élimination.

Marlène et Lucie viennent annoncer les chansons du prime : découvrez la liste complète ici.

Louis va être récompensé avec son tout premier solo sur un titre de Céline Dion. Il est trop content. Et Lucie rappelle que ça sera un prime hommage à Grégory Lemarchal. Enola chantera son titre « A corps perdu ». Les élèves se mettent directement au travail et Léa, qui va avoir un tableau mêlant chant et danse, rejoint Yanis pour répéter. Elle est flippée !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

