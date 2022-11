Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 18 novembre

4.8 ( 10 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 18 novembre 2022 – C’est parti pour une nouvelle quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de jeudi au château.







Publicité





Les élèves ont débuté leur journée avec le cours de théâtre de Pierre. Un cours un peu particulier puisqu’il avait une surprise à leur annoncer : sur le prime spécial comédies musicales, les élèves feront une mise en scène pour la toute première fois dans l’histoire de la Star Ac. Les élèves ont découvert leurs textes et ont pu les modifier.







Publicité





Lucie et Marlène sont ensuite arrivées pour une longue journée de répétitions pour ce prime et notamment une collégiale sur « Une autre histoire », ainsi que « Tant qu’on rêve encore » de la comédie musicale du Roi Soleil. Mais c’est compliqué, Lucie et Marlène recadrent sévèrement les élèves… Les deux répétitrices s’en sont notamment prises à Léa, à qui elles reprochent de trop rigoler et de prendre les choses à la légère.

Marlène Schaff fait une mise au point avec les élèves. C’est primordial que les chanteurs comprennent qu’ils sont des musiciens et qu’ils doivent s’intéresser à la musique. Elle insiste sur le fait qu’ils doivent être fiers de faire de la musique. Toujours avec bienveillance, elle remet les pendules à l’heure pour tout le monde.



Publicité





Les élèves ont également lancé leurs campagnes spéciales demi-finale en créant des affiches pour inciter le public à voter pour eux.

Cours de théâtre ensuite avec Laure Balon, qui leur fait elle aussi travailler la comédie musicale.

A 21h, cours de danse avec Yanis. Louis a du pain sur la planche avec le tableau qui l’attend sur le prime de demain ! Les élèves appellent ensuite leurs proches et les incitent à motiver tout le monde autour d’eux pour voter.

Star Academy, le sondage de la demi-finale

Qui doit aller en finale ? Anisha Chris Enola Léa Tiana Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Anisha en tête devant Enola et Léa, Tiana et Chris en retard (SONDAGE)

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note