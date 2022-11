Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 25 novembre

4.4 ( 13 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 25 novembre 2022 – C’est parti pour la toute dernière quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de jeudi au château, la dernière journée au château pour les finalistes.







Publicité





Dernier réveil au château, les académiciens sont nostalgiques et motivées à l’approche de la finale. Ils partagent un dernier petit déjeuner. Enola a peur qu’après la fin de l’aventure, ils ne la calculent plus. Mais Léa lui assure qu’ils se reverront et elle est prête à venir chez elle à n’importe quelle heure. En interview, Léa avoue qu’elle la considère comme sa grande soeur !







Publicité





Lucie et Marlène arrivent pour une grosse matinée de répétitions pour la grande finale de cette Star Academy. Une surprise les attend ensuite : ils retrouvent un invité surprise au théâtre. Il s’agit de Lara Fabian ! Les finalistes sont choqués et super contents de la rencontrer. Ils passent tous un à un face à Lara Fabian sur la chanson qu’ils chanteront en solo sur la finale. Lara trouve que Louis chante comme s’il s’excusait. Elle veut que Louis se détende.

Lara Fabian donne des conseils à chaque finaliste pour s’améliorer pour la finale. Elle veut qu’ils se comportent en futurs gagnants. Ils sont tous conscients de la chance qu’ils ont eu de pouvoir travailler avec elle. Et Enola lui confie qu’elle est un modèle, elle l’admire beaucoup. Léa affirme en interview que ça la marquera toute sa vie.



Publicité





Quand les académiciens mangent, ils ne parlent que de Lara. Dans l’après-midi, ils sont devant l’écran du salon et visionnent les meilleurs moments de cette saison 2022 de la Star Academy. Ils sont très émus. En interview, Léa est en larmes.

Après cette séquence émotion, il est temps de faire les valises. Et ils vont faire un dernier tour des salles de classe. Encore une séquence nostalgie, ils se remémorent leurs souvenirs.

Le soir, les profs rejoignent les finalistes pour un dernier dîner au château. Tous sont heureux de partager ce moment ensemble. Et il est ensuite temps pour les finalistes de quitter définitivement le château ! Ils regardent les lumières s’éteindre avant de monter dans le bus.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Léa, Louis et Anisha au coude à coude, Enola en retard (SONDAGE)

Star Academy, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 novembre

Rendez-vous demain à 21h55 pour suivre la grande finale de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note