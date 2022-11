Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 7 novembre

5 ( 5 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 7 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. De retour du prime, Chris est sonné par les éliminations de Carla et Paola. Julien lui rappelle que ça fait partie du jeu…







Publicité





Anisha a halluciné de la surprise de Garou, elle ne s’y attendait pas du tout et a mis du temps à réaliser. De leur côté, Tiana et Léa sont soulagées et ravies d’être revenues au château.

Dimanche au château, les élèves se préparent pour le débrief du prime. Et surprise, Laure n’est pas seule, Michael Goldman est à ses côtés pour le débrief. Laure les félicite, ils sont à mi-parcours. Ça commence avec Chris et Stan, Laure a trouvé que c’était bien mais qu’il était effacé. Michael Goldman est du même avis.







Publicité





De son côté, Stan explique s’être mis la pression, d’où les manques de justesse. Michael trouve que c’était vraiment limite, c’est une compétition et pour continuer il faut progresser vocalement.



Publicité





Place à Tiana et Léa. Léa est fière d’elles, elle trouve ça beau. Laure reconnait qu’elles ont relevé un défi. Tiana est très contente aussi. Michael Goldman affirme que c’était l’une des plus belles prestations depuis le début, il les félicite.

Ça enchaine avec Anisha et Garou, elle explique avoir été déstabilisé car elle a mis du temps à comprendre que c’était lui. Michael affirme que ça ne rentrera pas dans les annales… Anisha reconnait qu’elle doit travailler pour mieux s’adapter.

Sur le duo entre Enola et Elodie Frégé, Enola n’aime pas et en parle comme d’une prestation ratée. Michael Goldman ne comprend pas. Michael et Laure trouvent qu’elle a relevé le challenge.

A l’inverse, Louis est content de sa prestation avec Pomme. Laure confirme, elle a presque pensé que c’était écrit pour eux deux ! Michael trouve que c’est sa prestation la plus aboutie.

Retour sur le duo de Julien avec son frère. Il est en larmes en revoyant les images. Michael trouve qu’il disparait avec plaisir sur cette presta, il trouve que ça pose la question de qui il est. Julien répond que son frère c’est son héros.

Michael Goldman conclut en annonçant que c’était le prime le plus réussi depuis le début ! Il leur dit après que Slimane a invité Anisha à chanter avec lui. Slimane est également venu le voir pour inviter tous les élèves encore qualifiés dimanche prochain pour chanter avec lui à Orléans !

Brunch ensuite pour les élèves avant le cours de chant avec Adeline. Chris est déçu car tout le monde a été félicité sauf lui, Louis et Chris sont en désaccord.

Adeline arrive pour le cours de chant. Ils travaillent sur « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Les élèves retrouvent Michael Goldman pour la traditionnelle annonce des évaluations. Cette semaine, ça sera de l’impro ! Ils vont tirer au sort une chanson mardi matin, une heure avant l’évaluation. Après, ils devront choisir entre une impro de danse et une impro de théâtre. Enola et Louis angoissent de cette évaluation sans avoir travaillé tandis que les autres se réjouissent de pouvoir se reposer.

Michael annonce ensuite que Bilal Hassani va leur faire une masterclass lundi et qu’ensuite le soir ils vont aller à une avant-première au cinéma. Ils rencontreront Aurélie Konaté de la Star Ac 2.

Et ce soir, Michael reste avec eux, ils vont recevoir les parents de Grégory Lemarchal pour un apéro dinatoire. Ils sont très émus d’être là. Et Anisha reprend « Ecris l’histoire » au piano, accompagnée par les autres élèves. Ils parlent ensuite de Grégory et de l’expérience de la Star Ac. Et de la mucoviscidose. Après leur départ, Léa se dit très touchée.

Les élèves réfléchissent à ce qu’ils vont porter pour l’avant-première de lundi. Et direction dodo avant d’attaquer une nouvelle semaine au château !

A LIRE AUSSI : Star Academy : M.Pokora, Kendji, Tayc, les artistes invités du 5ème prime dévoilés

Star Academy, le replay de la quotidienne du 7 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note