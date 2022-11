The Equalizer du 5 novembre : vos épisodes ce soir sur M6

5 ( 6 )

The Equalizer du 5 novembre 2022 – Ce soir et comme chaque samedi, M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « The Equalizer ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits avec Queen Latifah dans la peau de Robyn McCall, une femme énigmatique au passé mystérieux qui utilise ses vastes compétences d’ancien agent de la CIA pour aider ceux qui n’ont plus personne vers qui se tourner.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10







The Equalizer du 5 novembre : vos 3 épisodes inédits

Épisode 4 « Un pour tous » : Un activiste opposé à un projet de réaménagement urbain est retrouvé mort après avoir sauté de sa fenêtre. Ses amis contactent McCall car ils refusent de croire à un suicide.

Épisode 5 « Secret divin » : McCall rend service à Suri Nance, la directrice de la CIA. Mais l’affaire se complique lorsqu’elle tente de localiser un mathématicien britannique et se retrouve au cœur d’une bataille internationale pour une nouvelle technologie….



Épisode 6 « Abus de pouvoir » : Mel s’infiltre comme bénévole dans l’équipe de campagne d’une femme politique pour aider Robyn avec une étudiante victime de menaces.

AVEC : Queen LATIFAH (Robyn McCall), Tory KITTLES (Marcus Dante), Adam GOLDBERG (Harry Keshegian), Liza LAPIRA (Melody « Mel » Bayani), Laya DELEON, HAYES (Delilah McCall), Lorraine TOUSSAINT (Viola ‘Tante Vi’ Marsette), Chris NOTH (William Bishop), Joe PERRINO (Dale Aldridge), Danny MASTROGIORGIO (Nic Palermo), Liza LAPIRA (Melody ‘Mel’ Bayani), Laya DELEON HAYES (Delilah), Nic Palermo (Nic Palermo), Jennifer FERRIN (Avery Grafton), et Erica Camarano (Paley)

Retrouvez « The Equalizer » ce soir dès 21h10 sur M6

