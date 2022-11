« Un Noël plein de charme » : votre téléfilm ce 25 novembre sur M6 (histoire et extrait vidéo)

4.4 ( 7 )

« Un Noël plein de charme » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur M6 ce vendredi 25 novembre 2022 – M6 vous propose un nouveau téléfilm de Noël cet après-midi. Il s’intitule « Un Noël plein de charme » et il est porté par Ashley Greene et Brendan Penny.







A suivre dès 14h sur M6, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un Noël plein de charme » : l’histoire

À quelques jours de Noël, Holly, qui travaille dans une friperie, découvre un bracelet à charmes oublié dans la poche d’un manteau. Elle décide de retrouver sa propriétaire, avec l’aide de Greg, un journaliste écrivant un article sur un héros de Noël…

Un Noël plein de charme, interprètes et personnages

AVEC : Ashley GREENE (Holly), Brendan PENNY (Greg), Britt IRVIN (Megan), Barclay HOPE (Sam), Françoise YIP (Sheyla)



Un Noël plein de charme, la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

