Un si grand soleil du 23 novembre : Marion soupçonnée (résumé épisode 1022 en avance)

5 ( 9 )

Un si grand soleil du 23 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1022 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 23 novembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Guilhem débarque chez Alain et Elisabeth, il veut la voir. Alain lui présente ses condoléances avant d’aller à l’hôpital, Guilhem retrouve Elisabeth. Elle affirme avoir fait ce qu’il voulait, Guilhem s’en veut de lui avoir demandé ce faux témoignage. Mais Elisabeth n’encaisse pas ce chantage dégueulasse. Guilhem le remercie et lui demande pardon. Mais Elisabeth affirme qu’elle n’aura plus jamais confiance en lui et lui demande de partir.







Publicité





La police fait le point, Marion n’a pas d’alibi et la flic qui l’a interrogée l’a trouvée nerveuse pendant l’interrogatoire. Becker lui demande de creuser.



Publicité





Chez Midi Libre, le rédac chef demande à Marc d’appeler Alix pour s’excuser avant qu’elle attaque le journal pour diffamation. Pendant ce temps là, Alix réaccroche les toiles dans sa galerie. Elle est avec le fils de Brénas, ils sont rejoints par Hélène.

Cross interroge la femme de ménage de Sylvie. Elle aimait beaucoup sa patronne et n’avait rien remarqué de spécial. Elle finit par dire qu’elle a surpris une dispute entre Marion et Sylvie au sujet de Guilhem.

Hélène parle au fils de Brénas de sa grand-mère et de leur histoire d’amour. Il est surpris et aimerait beaucoup lire les lettres.

Johanna est au commissariat, elle vient parler à Yann. Ils conviennent de se revoir le soir.

Marc appelle Alix, il lui présente ses excuses. Elle lui demande de faire des articles sur ses trois prochaines expositions et elle ne portera pas plainte.

Marion est réinterrogée par Yann. Il lui parle de la dispute. Elle affirme que depuis elle était réconciliée avec Sylvie et Guilhem. Elle parle ensuite à son mari, elle a peur d’être soupçonnée et elle n’a pas d’alibi. Elle est paniquée et n’a pas dit à la police pourquoi elle est allée la voir avant sa mort…

Au commissariat, Becker parle à Alex, ils pensent qu’ils ont loupé quelque chose avec Alix… Mais il compte bien finir par la coincer. Pendant ce temps là, Hélène annonce à Victor qu’elle quitte l’hôpital grâce à la vente des tableaux. Victor ne comprend pas mais se dit heureux pour elle. De son côté, Alix ouvre une bouteille et entre dans un mystérieuse atelier de tableaux…

Yann et Johanna se retrouvent et continuent de faire connaissance. Johanna confie qu’elle est sûre d’elle dans son travail mais pas du tout en tant que femme. Yann la comprend, lui aussi s’est réfugié dans le travail.

Elisabeth retrouve Alain. Il lui parle de Guilhem, Elisabeth s’emporte. Elle ne veut pas parler de lui, elle dit la vérité à Alain. Elle lui dit qu’il lui a demandé de lui servir d’alibi et l’a menacée. Alain est sous le choc mais surtout il n’en revient pas qu’elle ait accepté. Elisabeth ne pardonnera jamais Guilhem !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : le meurtrier de Sylvie arrêté, les résumés jusqu’au 9 décembre 2022

Un si grand soleil du 23 novembre extrait, Yann revoit Johanna

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note