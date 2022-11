Un si grand soleil du 28 novembre : Laurine provoque Jennifer (résumé épisode 1025 en avance)

5 ( 9 )

Un si grand soleil du 28 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1025 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 28 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marion est libérée de garde à vue, Cross l’informe qu’elle est innocentée. Elle est bouleversée et soulagée en même temps.

Boris et Laurine sont entrain de courir sur la plage. Boris fait la tête, il est remonté contre sa soeur qui a tout fait pour briser le couple d’Arthur et Jennifer. Il lui reproche de jouer avec les gens. De son côté, Arthur essaie désespérément d’appeler Jennifer mais il tombe sur sa messagerie. Arthur se confie à Alain, qui lui conseille d’aller s’excuser directement en allant la voir.



Cross parle à Becker, il a épluché les comptes de Cabestan, qui a fait beaucoup de virements de son compte courant vers son compte pro. Et son compte perso n’est alimenté que par des dépôts d’espèces… Il devient leur suspect numéro 1. De son côté, Marion parle à son mari et se pose des questions sur Guilhem. Elle n’imagine que pas que Sylvie ne lui ait pas parlé du testament annulé. Elle pense que Guilhem est coupable, Bertier n’y croit pas.

Laurine croise Arthur, elle continue de le draguer… Elle lui dit qu’il lui plait et que dans ces cas là elle fonce. Arthur esquive et va en cours. A l’hôpital, David parle à Jennifer d’un patient qui va beaucoup mieux. Jennifer pleure… Alain la voit et vient prendre de ses nouvelles. Il lui dit qu’il est là mais elle ne veut pas en parler.

Cross reçoit un appel de Johanna, elle lui propose encore d’aller boire un verre. Mais il décline encore et prétexte beaucoup de travail. Quand il raccroche, la collègue de Yann lui explique que Guilhem a des soucis financiers au cabinet. Elle pense que c’est un bon mobile mais Cross ne voit pas Guilhem faire ça. Il pense qu’il lui suffisait d’en parler à Sylvie pour qu’elle l’aide.

Laurine vient parler à Jennifer et fait mine de ne pas comprendre. Jennifer lui demande à quoi elle joue avec Arthur… Laurine dit que c’était pour rigoler. Jennifer l’envoie balader.

Johanna parle à Sabine, elle pense que Yann n’a plus envie de la voir et qu’il la fuit. Sabine ne voit pas pourquoi mais si c’est ça, elle devrait passer à autre chose. Mais Johanna n’a pas envie d’abandonner, elle va être patiente.

Arthur vient voir Jennifer, il explique qu’elle l’a pris par surprise. Elle lui reproche de lui avoir caché que Laurine est la soeur de son pote. Il n’a pas d’explication, Jennifer pense qu’elle lui plait. Elle s’en va, Arthur reste planté sans rien dire. Il rentre à la maison, Elisabeth ne comprend qu’il ne veuille pas manger. Alain lui explique qu’il est entrain de se séparer de Jennifer, Elisabeth semble s’en réjouir.

Yann retrouve son pote, il lui dit qu’il a failli passer la soirée avec Johanna. Elle lui plait mais il enquête sur son oncle, il est gêné…

Becker parle à Cécile des ennuis financiers de Guilhem. Ils pensent que Guilhem a tué accidentellement ou non sa femme. Mais Cécile lui parle de l’alibi fourni par Elisabeth, Becker ne la trouve pas crédible puisque c’est son ex. Becker veut mettre Guilhem sur écoute, Cécile accepte.

Un si grand soleil du 28 novembre extrait, Laurine et Jennifer, c’est la guerre

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

