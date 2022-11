Les 12 coups de midi du 27 novembre : Stéphane passe le cap des 100 victoires !

5 ( 8 )

Les 12 coups de midi du 27 novembre 2022, 100ème victoire de Stéphane – Stéphane a franchi le cap des 100 victoires ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Et il a encore brillé aujourd’hui avec 10.000 euros de gains à partager avec un téléspectateur.







La cagnotte de Stéphane arrive ainsi à 417.297 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 27 novembre, l’étoile mystérieuse toujours sans indice

Du côté de l’étoile mystérieuse, on s’ennuierait presque ! Déjà plusieurs semaines qu’on est dessus et pas le moindre indice à part l’image de fond : un bunker sur une plage au Danemark. Mais Stéphane reste bloqué sur son idée de la Normandie et il a proposé ce dimanche Estelle Lefebure. Encore raté !

Noms proposés pour cette étoile : John Wayne, Charlton Heston, Sofia Essaïdi, Claude Brasseur, Mark Hamill, Louise Bourgoin, David Niven, Thomas Pesquet, Philippe Torreton, Vincent Lagaf’, Arnaud Ducret, Estelle Lefebure

Les 12 coups de midi du 27 novembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

