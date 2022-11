Un si grand soleil du 29 novembre : Yann et Johanna succombent (résumé épisode 1026 en avance)

4.1 ( 9 )

Un si grand soleil du 29 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1026 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 29 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

La police écoute les appels de Guilhem. Il reçoit un coup de fil de Johanna, qui prend des nouvelles et lui propose de venir. Mais il préfère être seul. Il ne veut pas reprendre le travail avant les obsèques de Sylvie, il trouve l’attente insupportable. Johanna dit qu’elle va demander à la juge quand ils auront l’autorisation d’inhumer.







Akim offre un livre à Noémie. Il s’agit d’un guide la Sicile, ses vacances ont été acceptées, ils partent dans deux mois.



Elisabeth prend des nouvelles de Marion auprès de Bertier. Il l’interroge sur Guilhem… Il trouve moche de mettre un terme à leur collaboration au moment où il perd sa femme. Elisabeth a pris sa décision, elle refuse de revenir dessus.

Noémie travaille avec Rémi, elle envoie balader des voisins qui sont sur son terrain. Ils le prennent mal. Pendant ce temps là, Bilal reçoit un appel d’Akim. Il veut faire la fête pour son anniversaire mais Bilal ne veut pas. Akim décide faire une soirée tranquille chez lui, à la cool. Bilal ne veut ni cadeau ni gâteau ! La fille du voisin vient s’excuser auprès de Noémie pour le comportement de son père. Elle est désolée et aimerait que ça s’arrange.

Guilhem vient voir Marion, elle est odieuse et l’accuse d’avoir tué Sylvie. Guilhem est bouleversé et affirme qu’il l’aimait, il ne lui aurait jamais fait de mal. Marion appelle Bertier pour le prévenir de sa visite, elle est toujours convaincue qu’il l’a tuée.

La fille du voisin de Noémie retrouve son père, elle aimerait qu’ils aient de bonnes relations. Mais il semble très remonté ! Akim vient voir Noémie pour l’inviter à l’anniversaire de Bilal mais elle ne se sent pas prête à passer la soirée avec Ludo. De son côté, Ludo appelle Akim, il trouve que la soirée d’anniversaire est une bonne idée. Il lui demande si Noémie va venir, il lui dit que non.

Au commissariat, on fait le point et Becker demande de continuer à écouter Guilhem. Mais pour l’instant c’est le calme plat… Yann s’apprête à rentrer chez lui mais Johanna l’attend près de sa voiture. Elle aimerait savoir pourquoi il l’évite. Yann l’embrasse ! Ils vont chez elle et passent à la vitesse supérieure…

Alain appelle Elisbeth, il a un contre temps à l’hôpital et ne va pas rentrer tout de suite. Elisabeth se confie, elle est inquiète maintenant que Marion a été innocentée. Elle est sur écoute, la police entend qu’elle a fait un faux témoignage !

Un si grand soleil du 29 novembre extrait, Johanna et Yann craquent

