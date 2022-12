« Bodyguard » avec Kevin Costner et Whitney Houston, votre film cet après-midi sur TF1 (28 décembre)

5 ( 6 )

Film culte s’il en est, « Bodyguard » est rediffusé cet après-midi sur TF1. En cette période de vacances scolaires, c’est l’occasion de le faire découvrir aux plus jeunes ou simplement de passer un bon moment devant votre petit écran.







Rendez-vous d§s 16h25 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1/TMC.







« Bodyguard » : en quelques lignes

Frank Farmer est un garde du corps des plus cotés. Ses services ont protégé de nombreux politiciens et hommes d’affaires. On lui propose de se charger de la protection de la chanteuse Rachel Marrun, dont l’entourage a intercepté plusieurs lettres de menace. Il n’accepte qu’à la condition de pouvoir dicter à la star des changements draconiens de comportement. Celle-ci ne se laisse pas faire facilement. Mais elle ressent un certain respect pour celui qui est chargé de la maintenir en vie.

Avec : Kevin Costner (Frank Farmer), Whitney Houston (Rachel Marron), Gary Kemp (Sy Spector), Bill Cobbs (Bill Devaney)



Le saviez-vous ?

– Réalisé par Mick Jackson, le film est sorti en salles en 1992

– Enorme succès au cinéma, ce long-métrage a rapporté la bagatelle de 411 millions de dollars de recettes.

– La BO du film fut un succès planétaire notamment grâce au tube « I Will Always Love You » interprété par Whitney Houston en personne.

– Lors d’une émission à la télévision américaine, Kevin Costner a révélé que Lady Di devait jouer dans Bodyguard 2.

Vidéo, bande-annonce

