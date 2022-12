C à vous du 14 décembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 7 )

C à vous du 14 décembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 14 décembre : le sommaire

🔵 ⚽ Mondial 2022 : ce soir, une demi-finale historique France / Maroc ! David Doukhan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, l’historien Pascal Blanchard et Winny Claret, journaliste au service des sports de Radio France, sont en plateau

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Affaire Delphine Jubillar : une reconstitution de la nuit de sa disparition a eu lieu, son mari continue de nier. On en parle avec Valentine Arama, journaliste et auteure du livre “Delphine Jubillar, une disparition”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Guy Krenzer, directeur de la création Lenôtre et doublement sacré un des Meilleurs Ouvriers de France

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Pascale Arbillot et Chloé Jouannet, pour le film “Mon héroïne”, en salle aujourd’hui

🔵 🎵 Le live : Zazie présente son nouvel album “Aile-P” avec un live sur la scène de C à vous

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 14 décembre 2022 à 19h sur France 5.



