Un si grand soleil du 15 décembre : William surprend Noémie et Ludo (résumé épisode 1038 en avance)

Un si grand soleil du 15 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1038 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 15 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie retrouve Akim, il fait la tête. Akim est convaincu que Ludo s’en fout de son projet, il veut se remettre avec elle ! Noémie ne comprend pas, Akim la trouve naïve. Il se demande si elle n’est pas perdue dans ses sentiments, Noémie lui assure que ce n’est pas le cas et lui reproche de ne pas lui faire confiance.







Christophe joue au basket avec Achille. Mais l’adolescent n’a pas la tête à ça, il lui parle de la mutation de Sylvain à Lyon. Il n’a pas envie de partir et de le perdre. Christophe dédramatise et Achille lui reproche de s’en foutre… Christophe reconnait qu’il n’a aucune envie qu’il parte.



Bilal a réfléchi et annonce à Ludo qu’il ne veut pas les couvrir. Ludo lui dit qu’il comprend mais qu’ils vont le faire quand même. Il lui fait promettre de n’en parler à personne.

Claudine est avec Valentine, les prix de l’agence de tentatrices sont trop chers. Valentine propose de trouver une femme elles-mêmes qui accepterait de piéger Rudy. Au lycée, Eve sort de sa première heure de cours à domicile.

Au commissariat, Manu parle des soucis d’Eve. Il aimerait l’aider mais elle veut pas, Alex comprend. Manu pense que c’est de la fierté mal placée. Eve parle avec Virgile, elle se sent coincée sans perspective d’avenir. Elle se demande si elle ne va pas arrêter d’enseigner. Virgile pense qu’elle aime trop son métier mais qu’elle doit trouver quelque chose de plus rémunérateur à côté.

Claudine rencontre Levars, l’avocat de Rudy. Claudine lui rappelle qu’elle a travaillé à l’étude sans jamais être salariée. Elle ne compte pas renoncer. Mais Levars lui dit qu’il faudrait qu’elle puisse prouver qu’elle y a travaillé. Les deux avocats sont dans une impasse.

Eve appelle Sabine, elle lui demande le numéro de téléphone de sa mère. Eve appelle Claudine, elle lui explique qu’elle cherche une agence pour être tentatrice. Claudine a une idée qui pourrait l’intéresser…

Christophe retrouve Ludo avec le van. Pendant ce temps là, William interroge sa fille qui va sortir. Il lui dit qu’il est au courant qu’elle va retrouver une femme. Il lui demande si ça fait longtemps qu’elle est « comme ça ». Il propose de l’aider. Elle lui répond qu’elle va très bien.

Ludo et Noémie se retrouvent pour voler le cheval… William entend le cheval ! Il les découvre entrain de partir avec Lancelot et les menace avec son fusil ! Il dit à Ludo de faire descendre le cheval sinon il le tue ! Ludo refuse et lui dit qu’il ne va pas finir en prison pour un vieux cheval malade. Ludo et Noémie partent avec Lancelot !

Un si grand soleil du 15 décembre extrait, William menace Noémie et Ludo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

