C à vous du 16 décembre 2022 : invités et sommaire

C à vous du 16 décembre, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5







C à vous du 16 décembre : le sommaire

🔵 📌 Prix de l’énergie, prêts garantis par l’Etat, métiers en tension… Thierry Marx, chef cuisinier, président de l’UMIH France est sur le plateau de C à vous

🔵 Grèves et perturbations dans les transports : à l’approche des fêtes, où en est-on ? Réponse de Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports

🔵 ⚽ Dans le 5 sur 5 : la France en finale de la Coupe du Monde, on en parle avec Denis Brogniart

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Clara Luciani présente « Cœur encore », avec un live exclusif sur la scène de C à vous

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Michel Drucker pour le documentaire France 3 « Il était une fois Champs Elysées »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 16 décembre 2022 à 19h sur France 5.



