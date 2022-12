C à vous du 7 décembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 3 )

C à vous du 7 décembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







C à vous du 7 décembre : le sommaire

🔵 Fin de vie : faut-il changer la loi ? On en parle avec Jonathan Denis, président de ADMD FRANCE et le professeur Régis Aubry, chef du service des soins palliatifs du CHU de Besançon, président de l’Observatoire National de la Fin de Vie

🔵 Affaire Léonarda : Marine Haag, réalisatrice du documentaire “Léonarda, l’adolescente qui a défié le président”, diffusé sur France 2 ce soir à 23h, est sur le plateau de C à vous

🔵 📝 Dans le 5 sur 5 : Le niveau des élèves français de CM2 en orthographe continue de baisser : explications de Rachid Santaki, auteur du livre “Une dictée peut tout changer”, paru aux éditions Époque Épique

🔵 🎵 Dans Le live : Pomme présente son nouvel album “Consolation”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cédric Béchade, chef Relais Chateaux “L’Auberge Basque”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Chantal Ladesou pour son spectacle “1983”, au Théâtre de la Porte Saint-Martin

