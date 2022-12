C à vous du 9 décembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 8 )

C à vous du 9 décembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de cette dernière de la semaine ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 9 décembre : le sommaire

🔵 Bernard Serf, le neveu de Barbara et Jean-François Fontana, spécialiste de l’œuvre de la chanteuse, présentent l’album coffret « Barbara », sorti le 11 novembre

🔵 La basketteuse américaine Brittney Griner échangée contre le « marchand de mort » Viktor Bout : décryptage avec le grand reporter Nicolas Poincaré

🔵 Protectionnisme européen, crise de l’énergie, Elon Musk… Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : le comédien et humoriste Pierre Palmade, pour son émission “Le Grand restaurant : la guerre de l’étoile”, diffusée sur M6

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Philippe Torreton pour son « Anthologie de la poésie française », paru le 9 novembre aux éditions Calmann-Lévy

