Camille & Images du 30 décembre : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Camille & Images du 30 décembre 2022 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro de son émission « Camille & Images ». A l’occasion des fêtes de fin d’année, il va vous montrer les images les plus drôles de 2022 pendant 2 heures. Télé, sport, réseaux sociaux, politique, web… rien ne lui a échappé, il a TOUT regardé !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 30 décembre 2022 : les invités de Camille Combal

Accompagné de ses invités, vous découvrirez de nouvelles séquences, et verrez le pire et le meilleur de cette année riche en événements. Invités surprises, jeux, quiz, détournements comme dirait le petit neveu de Camille « Ça va être trop bien !”.

Et à ouverture exceptionnelle, invités SUPER exceptionnels ! Gérard Jugnot, Camille Lellouche, Caroline Anglade, Soprano, Kev Adams, Wejdene, Elie Semoun, Mathieu Madénian… entre autres seront là et ils viendront aussi chacun avec l’image qui les a le plus fait rire cette année. Mais ils ne seront pas épargnés non plus…



Pour fêter la fin de l’année 2022 tous ensemble, Camille Combal vous propose de la revivre le 30 décembre, alors bienvenue au Vidéo-Club !

Camille & Images du 30 décembre, la bande-annonce

En attendant ce soir, voici quelques images…

Camille & Images : le meilleur de 2022, présenté par @CamilleCombal. 📺 Vendredi à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/pKZr51x7cr — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) December 28, 2022

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1

