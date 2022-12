« Ratatouille » : votre film signé Disney ce soir sur M6 (30 décembre)

5 ( 1 )

« Ratatouille » est rediffusé sur M6 ce vendredi 30 décembre 2022. Un magnifique film des studios Disney/Pixar que vous aurez plaisir à voir ou à revoir en famille !







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming depuis tous vos appareils connectés via 6PLAY et sa fonction direct.







Publicité





« Ratatouille », l’histoire

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine… et le fait d’habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l’occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s’aventurer dans cet univers interdit. Écartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l’aventure, de l’amitié, de la famille… et comprendre qu’il doit trouver le courage d’être ce qu’il est : un rat qui veut être un grand chef !

Le saviez-vous ?

– Sorti en 2007, ce film a rencontré un beau succès en France avec 7.7 millions d’entrées et 623 millions de dollars de recettes au box-office mondial.



Publicité





– Le film a inspiré l’attraction « Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy » ouverte depuis le 10 juillet 2014 à Disneyland Paris et qui connaît un énorme succès. Cette attraction qui a également ouvert à Walt Disney World en Floride.

« Ratatouille », la bande-annonce

Retrouvez Rémy et ses amis ce soir sur M6 pour « Ratatouille ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note