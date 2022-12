« Ce qui nous lie » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur France 3 (29 décembre)

4.2 ( 5 )

« Ce qui nous lie », le film de Cédric Klapisch avec Pio Marmaï, Ana Girardot et François Civil est en mode rediffusion ce jeudi 29 décembre 2022 sur France 3.







Publicité





À voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo sur France.TV depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct.







Publicité





Dans ce film, découvrez l’histoire touchante d’une fratrie en Bourgogne qui doit se réinventer en reprenant la gestion du domaine viticole de leur père.



Publicité





« Ce qui nous lie » : histoire, synopsis

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Le saviez-vous ?

– Ce film a eu plusieurs titres de travail : « Le Vin », « 30 printemps », « Le Vin et le vent » et même « Ce qui nous noue »

– Succès d’estime en salles avec un peu moins de 720.000 entrées en salles

– Histoire de respecter au mieux la nature et ses cycles naturels, le film a été tourné durant un an, en fonction des saisons

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce officielle de votre film telle que proposée en salles…

« Ce qui nous lie » de Cédric Klapisch à (re)voir sur France 3 et France.TV ce soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note