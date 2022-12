Un si grand soleil du 29 décembre : une rupture et un meurtre (résumé épisode 1048 en avance)

5 ( 9 )

Un si grand soleil du 29 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1048 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 29 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Un homme se promène en forêt avec son chien. Ce dernier a repéré quelque chose… Pendant ce temps là au bord de la piscine, Christophe semble ailleurs. Cécile s’est inquiété qu’il se soit levé avant elle. Elle lui demande s’il refait des cauchemars, il a bougé toute la nuit. Christophe lui assure que tout va bien et qu’il est l’homme le plus heureux du monde.







Elisabeth et Bertier ont vu un candidat pour le poste d’aide comptable. Bertier ne semble pas emballé alors qu’Elisabeth pense qu’il ne trouvera pas mieux. Bertier pense encore à Léonore mais Elisabeth pense qu’elle n’avait pas l’air assez motivée.



Louis est avec Robin, qui lui demande s’il a parlé à Lili. Louis dit ne pas avoir trouvé le bon moment, Robin pense que plus il attend, plus ça sera difficile.

Ludo appelle Akim, il le remercie. Akim dit que c’est du passé, ils oublient et il est réconcilié avec Noémie. Akim écourte la conversation, Manu lui donne un dossier et fonce : un corps a été retrouvé dans la forêt ! Hugo est sur place, la victime a pris cher… Il pense qu’un chien aurait pu faire ça.

Enric interroge Bertier sur son dernier entretien. Il ne sent pas le candidat, ami d’Elisbaeth. Enric pense aussi que c’est une erreur, il sera en position de faiblesse.

Louis annonce à Lili que c’est fini. Il pense qu’ils n’ont pas assez de points communs. Lili est sous le choc et blessée. Elle l’insulte.

Bertier rappelle Léonore, qui n’a encore pas l’air emballée mais accepte l’entretien le soir même. Dimitri hallucine de son attitude mais Léonore lui explique que c’est chez L Cosmétiques et qu’elle a peur de la réaction de Marc. Dimitri l’encourage à foncer quand même.

Noémie est avec Akim sur un marché. Akim lui dit que Ludo l’a appelé pour s’excuser. Pendant ce temps là, Thaïs est avec Kira. Lili appelle Thaïs et lui dit qu’elle a largué Louis. Thaïs dit à Kira de foncer mais elle assure avoir tiré un trait sur Louis…

Bertier reçoit Léonore. Il lui dit que c’est le profil qu’il recherche mais il la sent tendue. Léonore finit par lui dire la vérité au sujet de Myriam et son ex-mari… Mais Léonore a besoin de ce travail. Bertier la remercie pour son honnêteté et la rappellera quand il aura pris sa décision.

Manu parle à Becker de la victime dans la forêt. Elise les rejoint, la victime a été identifiée grâce à son téléphone : il s’appelle Hervé Rostand. Au même moment, une femme retrouve le chien plein de sang, elle le connait et se demande ce qui lui ait arrivé et où est Hervé. La femme appelle Hervé, c’est Manu qui décroche. C’est sa soeur, elle explique être avec son chien. Manu lui dit de ne pas bouger, ils arrivent !

Un si grand soleil du 29 décembre extrait, Louis largue Lili

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

